В Москве и Подмосковье начнет портиться погода

В столичном регионе ожидается ветер до 15 м/с

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Погодные условия начнут портиться сегодня в Москве и Московской области. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Ближайшие сутки в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности, связанный с усилением ветра местами до 15 м/с", - сказал собеседник агентства, напомнив, что такой уровень символизирует потенциально опасные погодные условия.

Уже следующей ночью к ветру добавится целый комплекс неблагоприятных метеорологических условий. "В течение суток субботы, 15 ноября, ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег и снег, местами не исключено налипание мокрого снега на провода и деревья, а на дорогах гололедица", - продолжили в Гидрометцентре РФ. Кроме того, в течение суток субботы, а также ночью и утром в воскресенье, 16 ноября, в Москве и Московской области вероятны заморозки до минус 6 градусов. Резкое изменение погоды к выходным синоптики объясняют прохождением через Центральную Россию с северо-запада на юго-восток холодного атмосферного фронта. При этом ухудшение метеоусловий прогнозируется на большей части Центрального федерального округа.

Между тем, нынешние сутки, согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, несмотря на усиление ветра должны стать одними из самых теплых на уходящей неделе, благодаря влиянию теплой части циклона с южными ветрами. Так, на фоне облачной погоды воздух этой ночью прогреется до плюс 3-5 градусов в столице и до плюс 6 градусов - по области. Днем же не исключен небольшой, а на северо-западе Подмосковья - умеренный дождь. Столбики термометров покажут плюс 6-8 градусов в мегаполисе и от плюс 3 до плюс 8 градусов - в Подмосковье.

Власти Москвы в связи с ожидаемым в ближайшие сутки усилением ветра призвали граждан быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а также не отвлекаться на телефон во время движения.