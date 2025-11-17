Статья

Я (не)просто устал. Как распознать синдром хронической усталости и вернуть энергию

Обычная усталость проходит после отпуска или нескольких спокойных дней, но иногда чувство истощения не исчезает даже после длительного отдыха. Одной из причин бесконечного изнеможения может быть синдром хронической усталости (СХУ) — заболевание, о котором все чаще говорят врачи и психологи по всему миру

Редакция сайта ТАСС

© aslysun/ Shutterstock/ FOTODOM

Болезнь, а не сонливость

Синдром хронической усталости (chronic fatigue syndrome (CFS), или миалгический энцефалит) — состояние, которое характеризуется продолжительной тяжелой усталостью, несмотря на отсутствие объективных физиологических или психологических отклонений. Люди с этим синдромом чувствуют себя измотанными при минимальных нагрузках, засыпают и просыпаются уставшими. Внешне человек может выглядеть вполне здоровым, а внутри ощущать полное истощение — физическое и эмоциональное.

В тяжелых случаях симптомы синдрома хронической усталости проявляются настолько сильно, что человек теряет работоспособность. Любая задача, будь то готовка или поход в магазин, кажется непосильной. На фоне этого анализы могут оставаться в норме.

Несмотря на многочисленные исследования, установить причину СХУ не удалось: некоторые ученые связывают синдром с генетической предрасположенностью, воздействием микробов и токсинов, нарушениями в функционировании иммунной системы, а также инфекционными заболеваниями и факторами окружающей среды.

Специфических тестов, подтверждающих диагноз, также не существует — врач ставит синдром хронической усталости на основе диагностики симптомов и исключения других состояний. Поэтому необходимо уметь самостоятельно реагировать на триггеры: распознавать первые признаки хронической усталости и понимать, как от нее избавиться.

Что представляет собой синдром хронической усталости

Синдром хронической усталости описал американский врач Пол Чейни в 1984 году, когда заметил, что пациенты, перенесшие зимой грипп, стали жаловаться на постоянную усталость, проблемы с концентрацией и непроходящее чувство разбитости. Однако стандартные обследования не выявляли серьезных отклонений. Долгое время медики относились к этому состоянию скептически, считая его проявлением стресса или депрессии. Однако со временем стало ясно: chronic fatigue syndrome — реальное заболевание.

Происхождение синдрома хронической усталости до сих пор неизвестно, среди некоторых вероятных причин выделяют пищевые аллергии, дефицит питательных веществ и вирусные инфекции (считается, что СХУ может развиваться в том числе на фоне гепатита С, герпеса и вируса Эпштейна —Барра). Механизм развития хронической усталости также неясен: наверняка можно сказать только то, что женщины подвержены ему больше мужчин, а возраст пациентов остается в рамках 25–45 лет.

Важно отличать, когда у вас начинается хроническая усталость. Если человек просто переутомился, ему достаточно выспаться, и силы возвращаются. При синдроме хронической усталости этого не происходит. Даже после долгого сна или отпуска человек не чувствует себя отдохнувшим. Появляется ощущение, будто энергия просто не поступает, несмотря на все попытки ее восстанавливать.

Симптомы хронической усталости

Постоянная усталость и сонливость, которые не проходят даже после полноценного отдыха и мешают повседневной жизни (пациентам с синдромом хронической усталости сложно, например, ходить на работу и ухаживать за собой), являются ключевыми симптомами, но не единственными. У каждого человека болезнь проявляется по-своему, это и делает диагностику сложной.

К другим распространенным симптомам хронической усталости относятся:

трудности с концентрацией, забывчивость;

боли в мышцах и суставах без видимых причин;

частые головные боли;

нарушения сна: трудно заснуть, а проснуться еще сложнее;

боль в животе и горле.

Отдельно стоит сказать о когнитивных нарушениях, которые называют "затуманенностью сознания". Люди с синдромом жалуются, что не могут сосредоточиться на тексте, забывают слова, теряют нить разговора. Не стоит воспринимать это как капризы или усталость от гаджетов, поскольку подобные проявления являются реальным следствием нарушения обмена веществ в мозге.

Симптомы синдрома хронической усталости могут развиваться постепенно. Сначала человек ощущает легкое переутомление, потом ему становится труднее вставать по утрам, а через несколько месяцев даже обычные дела требуют от него усилий. Важно не игнорировать такие сигналы.

Причины синдрома хронической усталости

Несмотря на десятилетия исследований, точной причины развития синдрома хронической усталости пока не выявлено. Он может быть результатом сложного взаимодействия множества факторов или спровоцирован чем-то конкретным; может носить физический или психический характер.

Инфекционные заболевания. Исследования рассматривают патогенные вирусы среди возможных причин СХУ (например, вирус Эпштейна — Барра и возбудитель коронавируса SARS-CoV-2).

Иммунологические нарушения. У пациентов с СХУ могут встречаются аномалии иммунной системы, которые называют иммунной дисрегуляцией.

Генетика и окружающая среда. Нередко встречается у членов одной семьи. Это может указывать как на наследственный характер заболевания так и на то, что его провоцируют особенности места жительства.

Физическая или эмоциональная травма. Некоторые пациенты сообщают, что до начала симптомов пережили серьезный эмоциональный стресс или физическую травму.

Проблемы с энергообменом. Хроническая усталость может быть связана с проблемами с преобразованием потребляемого организмом "топлива", в первую очередь жиров и сахаров, в энергию.

Важно отметить, что доказательств, которые указывали бы на то, что СХУ провоцируют расстройства психического здоровья или гормональные отклонения, нет.

Диагностика: как распознать синдром хронической усталости

Исследований и анализов, которые бы четко указывали на СХУ, не существует, поэтому диагноз ставят методом исключения. Врач должен убедиться, что за усталостью не скрываются другие нарушения: анемия, диабет, гипотиреоз, депрессия или скрытые воспаления, а может, и более тяжелые заболевания, например рак.

Специалист уточняет, насколько симптомы мешают повседневной жизни, какие события предшествовали ухудшению состояния. Далее берутся лабораторные анализы, чтобы убедиться, что других причин у усталости нет.

Одним из ключевых критериев СХУ остается длительность симптомов: если выраженная слабость и нарушения сна продолжаются дольше шести месяцев и сопровождаются снижением работоспособности — это повод заподозрить синдром хронической усталости.

На самодиагностику лучше не полагаться. Под маской СХУ могут скрываться серьезные болезни: от нарушения обмена веществ до аутоиммунных процессов. При длящихся симптомах постоянной усталости лучше обратиться к врачу общей практики или неврологу, который направит на нужные исследования.

Лечение синдрома хронической усталости

На сегодняшний день лекарства от синдрома хронической усталости не существует. Лечение СХУ в первую очередь направлено на облегчение симптомов.

Вот как избавиться от хронической усталости:

нормализовать режим сна (в том числе специалисты могут посоветовать отказаться от кофеина);

составить медикаментозный план лечения, который поможет облегчить боль и бессонницу;

поэтапно повышать физическую нагрузку.

Большую роль в победе над синдромом хронической усталости играет психотерапия. Важно, чтобы пациент стал осознанно относиться к своим возможностям и слушать свой организм. Когнитивно-поведенческий подход помогает изменить отношение к усталости, научиться планировать день с учетом реальных ресурсов, а не жить через силу.

Люди с СХУ часто испытывают чувство вины за то, что не могут "как раньше". Но постоянное самокритичное давление только усиливает тревогу и усталость. Полезно напоминать себе, что сейчас цель — не подвиги, а постепенное возвращение к норме. Такая психологическая перестройка важна для дальнейшего выздоровления.

Человеку необходимо научиться быть в контакте со своим телом. Если оно требует отдыха, нужно сделать паузу вопреки перфекционизму. Регулярные перерывы и расслабление должны стать частью режима. Даже короткое дыхательное упражнение или пять минут тишины между задачами помогают восстановить концентрацию. При синдроме хронической усталости важно не доводить себя до состояния полного истощения, когда энергия тратится быстрее, чем восстанавливается.

Некоторым помогают и традиционные методы релаксации: дыхательные практики, йога, медитация, теплые ванны, ароматерапия. Они снижают уровень кортизола и улучшают сон.

Как оставаться бодрым?

Чтобы меньше уставать, рекомендуется обращать внимание на: