Оставшийся без туристов из РФ финский аэропорт примет плановый рейс не ранее мая

Аэропорт города Лаппеенранта ранее входил в пятерку самых загруженных в стране

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Столкнувшийся с проблемами из-за отсутствия российских туристов и находящийся под угрозой полного закрытия аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии сможет принять ближайший плановой рейс не ранее мая 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта.

"Ближайший плановый рейс возможен 23 мая - это может быть туристический чартер", - сказал собеседник агентства. До того момента каких-либо плановых рейсов в аэропорту, который ранее входил в пятерку самых загруженных международных аэропортов страны, пока не ожидается.

В октябре в аэропорту, столкнувшемся с проблемами из-за отсутствия российских туристов и находящейся под угрозой полного закрытия, сообщили, что до конца года текущая деятельность будет прекращена. По меньшей мере до 31 декабря здесь нет плановых рейсов, аэродромный диспетчерский пункт закрыт, управление заходом на посадку не осуществляется. В справочной службе поясняли, что разовые полеты отсюда все-таки могут совершаться, но для их организации придется подавать специальные заявки.

Ранее сообщалось, что аэропорт Лаппеенранта может окончательно прекратить работу из-за убытков, вызванных отсутствием туристов из России. По данным общественного вещателя Yle, в 2011 году он был пятым по загруженности международным аэропортом Финляндии, а большая часть туристов приезжала из Санкт-Петербурга. Пассажиропоток из России сильно снизился в 2014 году, а пандемия COVID-19 и конфликт на Украине ухудшили ситуацию.

Власти города на протяжении 10 лет ежегодно вкладывали около €12 млн в работу аэропорта. Однако его дальнейшее функционирование находится под угрозой из-за неодобрения Евросоюзом поддержки убыточных аэропортов за счет государственных средств.