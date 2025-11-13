Общественники попросили не запускать в РФ онлайн-продажу энергетиков и вина

Союз "Цифровой мир" и Национальный родительский комитет опасаются, что в первую очередь пострадают несовершеннолетние, которые "получат широкий доступ к товарам, наносящим вред их здоровью"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Союз "Цифровой мир" и Национальный родительский комитет обратились в парламент и профильные министерства с просьбой не начинать онлайн-продажу энергетиков, алкоголя и табака по биометрии даже в виде эксперимента. Соответствующие письма есть в распоряжении ТАСС.

"Технические возможности биометрической идентификации, да и никакой другой не гарантируют защиты от ее обхода в условиях удаленной идентификации пользователя и не могут исключить злоупотреблений <...> со стороны заинтересованных в этом лиц и коммерческих организаций", - говорится в обращении.

Общественники опасаются, что в первую очередь пострадают несовершеннолетние, которые "получат широкий доступ к товарам, наносящим вред их здоровью и способствующим формированию химических зависимостей". "Разрешение продажи алкоголя через интернет сведет на нет уже введенные в России ограничения, эти товары станут доступными круглосуточно и бесконтрольно", - считают авторы письма.

Они предложили инициировать открытое общественное обсуждение, чтобы рассмотреть возможность не проводить эксперимент, ужесточить уголовную ответственность за нелегальную продажу таких товаров, а также внести в закон о платформенной экономике поправки, "прямо запрещающие какие-либо действия, облегчающие доступ к <...> энергетическим напиткам, алкогольсодержащим продуктам и табачным изделиям".

Ранее сообщалось, что Центр биометрических технологий (ЦБТ) вместе с партнерами запускает пилотный проект по онлайн-продаже товаров 18+ с использованием биометрической идентификации. На первом этапе, который стартует в конце 2025 года - начале 2026 года, протестируют онлайн-продажу энергетических напитков, говорил ТАСС руководитель центра экосистемной идентификации Т-банка Михаил Булатов. Дистанционная продажа российского вина по биометрии может начаться в 2026 году, всего алкоголя и сигарет - в 2027 году, указывали в ЦБТ.