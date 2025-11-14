"Известия": Минздраву предложили ускорить доступ к инновационным препаратам

Как пишет издание, Совфед рекомендовал министерству создать специальный временный перечень таких препаратов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Комитет Совфеда по соцполитике предложил Минздраву России ускорить доступ пациентов к инновационным препаратам за счет создания временного перечня таких лекарственных средств. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на письмо комитета Совфеда министерству.

"Внедрение инновационных препаратов в практику льготного обеспечения идет слишком медленно. Основная причина - пробелы нормативного характера: отсутствуют определения понятия "инновационный препарат" и критерии отбора таких лекарств для государственных закупок", - говорится в письме, содержание которого приводит газета.

Как пишет издание со ссылкой на письмо, Совфед рекомендовал Минздраву создать специальный временный перечень инновационных препаратов, в который будут вноситься зарегистрированные в России лекарства, доказавшие свою эффективность. После сбора данных клинической практики с помощью этого списка препараты будут вносить в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Такая мера позволит закупать инновационные препараты за счет государства, а также сократить временной промежуток между появлением лекарственных средств и доступа к ним. Однако, как сообщают "Известия" со ссылкой на письмо, предполагается, что закупки препаратов будут осуществляться для определенных медицинских центров и пациентов.

По данным газеты, Совфед рекомендовал министерству утвердить методические рекомендации с определением термина "инновационный препарат", "препарат с повышенной терапевтической ценностью", а также разработать критерии ранжирования, в которые предполагается включить популяционный эффект, предотвращенные исходы, стоимость-эффективность и потребность.

Минздрав России проработает рекомендации Совета Федерации, сообщили изданию в пресс-службе министерства.