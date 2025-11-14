Эксперт Петряйкина: в России более 60 тыс. детей страдают диабетом I типа

Главный внештатный специалист детский эндокринолог Минздрава по ЦФО уточнила, что к группе риска заболевания относятся, в первую очередь, дети с генетической предрасположенностью

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Диагноз "диабет I типа" поставлен более чем 60 тыс. детей в России, заболевание II типа диагностировано примерно у тысячи детей. Об этом сообщила ТАСС директор РДКБ, главный внештатный специалист детский эндокринолог Минздрава России по ЦФО Елена Петряйкина.

"В России насчитывается более 60 тыс. детей с сахарным диабетом I типа. Сахарный диабет II типа, как правило, развивается в более взрослом возрасте, у детей встречается значительно реже - сегодня это порядка тысячи пациентов", - сказала она.

Петряйкина уточнила, что сахарный диабет I типа является аутоиммунным заболеванием. К группе риска в таком случае относятся, в первую очередь, дети с генетической предрасположенностью, то есть те, в чьих семьях уже есть родственники с этим заболеванием или имеющие сопутствующие патологии. Например, аутоиммунный тиреоидит, псориаз, алопецию, ревматоидный артрит и другие. При этом при выявлении предрасположенности возможно определить конкретные группы риска и проводить у таких детей периодический скрининг.

По ее словам, на развитие у ребенка диабета I типа не влияет образ жизни пациента. Однако высокая углеводная нагрузка - употребление большого количества вредной пищи и сладкого, из-за разрушения клеток приводит к ускоренному проявлению симптомов.

Развитие сахарного диабета II типа, наоборот, связано с неправильным образом жизни и ожирением. Профилактика заболевания заключается в коррекции факторов: сидячего образа жизни, низкого уровня физической активности, несбалансированного питания. "Важно с детства формировать культуру правильного и рационального питания, а также обеспечивать достаточный уровень физической активности. При этом самое главное - родители должны сами придерживаться того образа жизни, который хотели бы привить ребенку. Поддержание режима питания и адекватного уровня физической активности может стать семейным времяпрепровождением, которое будет одновременно полезным и увлекательным", - посоветовала врач.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом, в том числе и у детей, по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международной диабетической федерации. Он утвержден в 1991 году.