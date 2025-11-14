Перечень оборудования могут внести в образовательный стандарт к осени 2026 года

Замдиректора ФГБНУ "Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева" Людмила Лагунова отметила, что школы сохранят право закупать дополнительное оборудование исходя из особенностей профильного и углубленного обучения

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минимальный обязательный перечень оборудования, необходимого для реализации образовательных программ, планируется внести в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО) к 1 сентября 2026 года. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора ФГБНУ "Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева" Людмила Лагунова.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов призвал обеспечить образовательное пространство требованиями к оборудованию. Он также отметил, что платформенные решения позволяют решить эту проблему.

"Работа над составлением минимального обязательного перечня оборудования, необходимого для реализации образовательных программ, уже начата, в первую очередь, в части естественно-научных предметов. Планируется, что к 1 сентября 2026 года такой перечень будет включен во ФГОС СОО", - сказала она.

Лагунова рассказала, что в рамках обновления ФГОС СОО разрабатывается перечень учебного оборудования для старшей школы. В основе перечня один единственный критерий отбора - это оборудование, без которого невозможна реализация образовательной программы.

"Иными словами, это будет минимальный, но обязательный для школы набор оборудования. При этом школы сохранят право закупать дополнительное оборудование исходя из особенностей профильного и углубленного обучения и специфики проектной деятельности", - уточнила эксперт.