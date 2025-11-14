В Якутии запустили второй этап проекта по доставке грузов беспилотниками

Он пройдет в период ледостава при температуре минус 30 градусов, сообщил зампредседателя правительства республики Анатолий Семенов

ЯКУТСК, 14 ноября. /ТАСС/. Доставку грузов между Якутском и Нижним Бестяхом запустили в Якутии, тем самым дав старт второму этапу проекта "Воздушная переправа". Он пройдет в период ледостава при температуре минус 30 градусов, сообщил заместитель председателя правительства республики Анатолий Семенов.

"В День инноваций в Якутии запустили второй этап проекта "Воздушная переправа" - доставку грузов с помощью беспилотников между Якутском и Нижним Бестяхом! <…> Второй этап проекта пройдет в одно из самых сложных времен для транспортного сообщения - в период ледостава при температуре минус 30 градусов", - написал он в своем Telegram-канале.

На первом этапе, который проходил с середины июля по 10 августа, беспилотники успешно перенесли через реку Лена около 600 кг грузов, выполнялось до 10 рейсов в день. Время одного рейса составляет 15 минут, за один раз дрон может перенести до 10 кг груза.

"Основными организаторами являются технопарк "Якутия", логистический оператор нефтегазовой отрасли и IT-компания "Бунтар". Отмечу, что Якутия стала первым регионом, организовавшим регулярные рейсы БПЛА между населенными пунктами", - проинформировал заместитель председателя.

Семенов подчеркнул, что использование дронов станет решением для обеспечения бесперебойной связи между населенными пунктами в период межсезонья. По его словам, это позволит сократить логистические издержки, включая сокращение времени доставки грузов в два-три раза и снижение стоимости по сравнению с другими маршрутами.