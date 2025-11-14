Вильфанд призвал москвичей срочно сменить летнюю резину на зимнюю

В выходные в столице прогнозируют около 0 градусов, снег, гололед, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Поездки на летней резине станут опасными для москвичей уже в выходные, температура ночью будет отрицательной, возможны осадки и сильный гололед. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ситуация такова, что уже утром и вечером в Москве температура ниже 5 градусов, от этого эластичность летней резины ухудшается существенно, становится опасно. Сейчас, безусловно, время, когда нужно менять резину. В выходные в столице температура будет около 0 градусов, пойдет снег, прогнозируется гололед, поэтому нужно обязательно менять резину, тут никаких сомнений нет", - сказал он.

Вильфанд пояснил, что в субботу ночью и днем ожидается минус 1 - плюс 4 градуса, в воскресенье ночью 0 - минус 5, днем - минус 2 - плюс 3 градуса. В понедельник температура также будет около нулевой отметки.