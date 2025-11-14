"Много лосося": около 15% зумеров не планируют отмечать Новый год

По данным исследования сети доставки, традиционными атрибутами новогоднего застолья являются майонезные салаты и алкоголь

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Около 15% зумеров не планируют отмечать Новый год. Об этом говорится в исследовании сети доставки "Много лосося", входящей в Х5 (текст есть у ТАСС).

"Выяснилось, что 8% россиян не будут отмечать Новый год. Нежелающих праздновать больше всего среди зумеров (15%). Можно предположить, что зумеры готовятся встретить праздник тихо, без шумных застолий, на фоне повсеместного отказа от алкоголя и тренда на ЗОЖ. 92% россиян заявили, что собираются праздновать Новый 2026 год", - рассказали эксперты.

В исследовании фудтех-проекта также выявлены традиционные атрибуты застолья - это майонезные салаты и алкоголь. По результатам опроса в топе оливье (84%), шампанское (77%), мандарины (73%), селедка под шубой (69%), мимоза (55%) и водка (52%). Бутерброды с красной икрой выбрали только 30%, хотя они считаются одним из главных символов праздника. Бутерброды со шпротами предпочитают 19% респондентов.

Согласно исследованию, 74% россиян собираются употреблять майонезные салаты до наступления праздника.

В опросе приняли участие более 3 тыс. респондентов старше 18 лет по всей России.