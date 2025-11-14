"Ъ": страховщики предложили отслеживать наличие техосмотра у авто по камерам

Основной акцент предполагается сделать на принадлежащим ИП такси

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил проверять наличие пройденного техосмотра (ТО) у автомобилей с помощью дорожных камер. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на директора по защите активов РСА Сергея Ефремова.

Такое предложение Ефремов высказал в ходе выездного заседания комитета Госдумы по транспорту. Он пояснил газете, что основной акцент предполагается сделать на принадлежащим ИП такси, так как "машины у них, как правило, старше десяти лет. - сказал он. - Обязательный регулярный контроль технического состояния им просто необходим".

Ефремов отметил изданию, что автомобили такси, которые принадлежат ИП, чаще всего игнорируют прохождение ТО. По его словам, также наблюдается проблема с грузовиками, которые не проходят проверку и выезжают на дорогу.

Глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов подчеркнул "Коммерсанту", что до 30% автомобилей, которые подлежат ТО, не выполняют это требование. Как он добавил, Союз операторов техосмотра также обращался к президенту России Владимиру Путину и правительству России с такой инициативой.