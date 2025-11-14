Врач Мокрышева: дефицит врачей-эндокринологов в России сохраняется

Не хватает 2,7 тыс. специалистов, сообщила директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Около 2 тыс. врачей-эндокринологов для взрослого и 700 тыс. - для детского населения не хватает в России, дефицит кадров сохраняется. Об этом сообщила ТАСС директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН Наталья Мокрышева.

"Дефицит медицинских кадров, включая врачей-эндокринологов, в России сохраняется. В стране не хватает около 2 тысяч "взрослых" эндокринологов, и около 700 детских специалистов. Это с учетом ставок, открытых в региональных и межрайонных эндокринологических центрах, терапевтических школах сахарного диабета", - сказала она.

Эксперт рассказала, что в борьбе с кадровым дефицитом НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России предпринимает такие меры как подготовка и повышение квалификации врачей и научных кадров; содействие региональным эндокринологическим центрам; обучение в ЭНЦ педагогов для "Школ сахарного диабета" из числа врачей-эндокринологов, а также врачей общей практики, терапевтов и медсестер; разработка и тиражирование передовых медицинских технологий.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международной диабетической федерации. Он утвержден в 1991 году.