"Анкетолог": более 70% россиян хотят отдельную категорию в ПДД для электровелосипедов

Главным фактором, формирующим такой запрос, стало желание повысить безопасность передвижения по городу, отметили аналитики

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Свыше 70% опрошенных россиян выразили желание выделить электровелосипеды в отдельную категорию правил дорожного движения - с четко определенной зоной движения. Об этом говорится в исследовании института общественного мнения "Анкетолог" (имеется в распоряжении ТАСС).

"Так, 72% поддерживают идею выделить электровелосипеды в отдельную категорию ПДД - с четко определенной зоной движения. 83% уверены, что движение должно проходить по специализированным дорожкам, а 96% считают создание велополос необходимым условием безопасности", - следует из опроса.

Главным фактором, формирующим этот запрос, является желание повысить безопасность передвижения по городу. Девять из десяти респондентов (90%) считают рискованным передвижение электровелосипеда по проезжей части без выделенных полос, а 69% отмечают, что в их городе велоинфраструктура развита недостаточно, рассказали аналитики.

В то же время, велосипеды, электровелосипеды и средства индивидуальной мобильности (СИМ) уже стали привычной частью городской среды - россияне все чаще выбирают их не только для личных, но и для рабочих поездок. Так, 57% россиян положительно относятся к использованию таких транспортных средств в городе, а 81% отмечают преимущества их применения в рабочих целях - например, для доставки или коротких деловых маршрутов. Главными плюсами этого вида транспорта россияне называют возможность избегать пробок (50%), снижать загрязнение воздуха (41%) и экономить время на передвижении (37%).

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, которые проживают в городах с численностью населения более 100 тыс. человек.