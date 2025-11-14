В Москве благоустроили территорию у центра "Мои Документы" района Зюзино

На территории воркаут-зоны появился многофункциональный спортивный комплекс для развития всех групп мышц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Работы по благоустройству территории прошли у центра госуслуг "Мои документы" столичного района Зюзино, на Одесской улице. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы.

"На территории появилась детская площадка в экостиле. На площади более 150 кв. м разместили игровой домик с горкой и наклонной стенкой, на ней закрепили зацепы для лазанья. Появились качели-гнездо и качели-балансир, качалка на пружинке и карусель. Уложили травмобезопасное резиновое покрытие и установили декоративное ограждение, смонтировали скамейки для отдыха", - говорится в сообщении.

К тому же на территории воркаут-зоны появился многофункциональный спортивный комплекс для развития всех групп мышц, который представляет собой разноуровневые турники, стенки для приседаний и отжиманий, брусья, шведскую стенку, подвесы с кольцами и скамьи для пресса.

У центра "Мои документы" оборудовали новый классический фонтан вместо старого, который пришел в негодность, и установили вокруг него семь скамеек. Там также демонтировали участки забора и сохранили доступ к парковке, которая находится рядом с ним.