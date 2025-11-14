В аэропорту Казани задерживается вылет шести рейсов

Речь идет о самолетах в Астрахань, Хургаду, Стамбул, Краснодар и Санкт-Петербург

КАЗАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Задержки вылета шести рейсов фиксируются в аэропорту Казани утром в пятницу. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Согласно данным на табло, задержан вылет самолетов в Астрахань, Хургаду, Стамбул, Краснодар, а также двух воздушных судов, следующих в Санкт-Петербург.

В Telegram-канале аэропорта сообщается, что принимаются все необходимые меры для обеспечения комфорта пассажиров задержанных из-за введенных ранее ограничений рейсов, а также для восстановления суточного плана полетов.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщала, что в 04:30 мск аэропорт Казани приостановил прием и выпуск воздушных судов. Ограничения были сняты в 07:33 мск.