Под Челябинском перекрыли движение на участке трассы М-5

Причиной перекрытия стало столкновение шести автомобилей

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции в Челябинской области временно перекрыли движение в обоих направлениях на участке трассы М-5 "Урал" после столкновения шести автомобилей, в том числе грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"Сотрудниками Госавтоинспекции временно перекрыто движение в обоих направлениях с 1 764-го км по 1 778-й км на М-5", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 1 774-м км М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести транспортных средств.