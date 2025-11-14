Эксперты заявили, что радиостанция "Судного дня" не прекращала работу

Сигналы по-прежнему слышны на установленной частоте, указали радиолюбители

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Коротковолновая радиостанция, называемая также радиостанцией "Судного дня", не прекращала свою работу, и ее сигналы по-прежнему слышны на установленной частоте. Об этом ТАСС рассказали радиолюбители, занимающиеся мониторингом эфира, это же подтверждают онлайн-системы отслеживания радиочастотного спектра.

Ранее один из Telegram-каналов, ведущих наблюдение за эфиром, передал, что трансляция временно прекращена из-за отсутствия электричества "после попадания по подстанции БПЛА".

"Сама радиостанция, конечно же, работает, информация о проблемах с электричеством касается тех, кто мониторит сигнал станции и выкладывает трансляцию или записи эфира в мессенджер", - сказал ТАСС один из опрошенных радиолюбителей. По его словам, звуковой маркер, называемый "жужжалкой" транслируется на положенной частоте, каких-то речевых сообщений радиостанция с начала суток не передавала.

Аналогичную информацию подтвердили агентству еще несколько опрошенных экспертов в области радиовещания. Кроме того, корреспондент ТАСС лично убедился, что тоновый маркерный сигнал в эфире присутствует.

О станции

Радиостанция, имеющая неофициальное название "УВБ-76" или "Радио Судного дня", вещает на коротких волнах с 70-х годов ХХ века. Официального подтверждения ее предназначения нет, однако ее деятельность связывается с вооруженными силами. На своей частоте она регулярно передает закодированные сообщения в виде различных словоформ, что пользователи соцсетей связывают с событиями вокруг мировой безопасности в целом и специальной военной операции в частности. В промежутках между голосовыми сообщениями на частоте "УВБ-76" как правило звучит звуковой маркер, из-за которого станцию также прозвали "жужжалкой".

Большую популярность среди пользователей социальных сетей и конспирологов станция также получила за оригинальность периодически звучащих на ее частоте словоформ. В разное время в эфир передавались такие слова как "хрюкостяг", "лисоплащ", "баксознак", "гордостих" или "древостой".