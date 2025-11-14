В небе над селом на севере Красноярского края сгорел метеорит

Момент падения он успел попасть в объектив камеры

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Сразу несколько уникальных явлений природы наблюдали жители села Ванавара на севере Красноярского края - в небе сгорел метеорит, появились световые столбы и полярное сияние. Об этом сообщает заповедник "Тунгусский".

"Ночь на 13 ноября 2025 г. в с. Ванавара по наблюдаемым явлениям стала рекордной. Около 21 часа (17:00 мск - прим. ТАСС) над Ванаварой с яркой вспышкой сгорел метеорит. Разрушаться метеорит стал в полете, после чего последовала вспышка, которая осветила берег Подкаменной Тунгуски от р. Ванаварка до Центрального причала. Момент падения метеорита успел попасть в объектив камеры", - говорится в сообщении.

По данным заповедника, позже над селом появились световые столбы. "Появление световых столбов происходит благодаря отражению света на гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристалликов, которые находятся в воздухе. И ярким финалом ночи стало полярное сияние, вызванное экстремальной магнитной бурей", - пояснили в заповеднике.

Заповедник "Тунгусский" находится в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края. Расположен рядом с местом падения Тунгусского метеорита. На территории заповедника обитают около 145 видов разных птиц.