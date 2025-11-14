"Точка Банк": доля россиян в отпуске в январе была в четыре раза ниже, чем в июле

В январе-сентябре 2025 года средняя доля сотрудников в отпуске составила 10,0% в месяц, говорится в исследовании кредитной организации

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Доля россиян, находящихся в отпуске в январе 2025 года, была в два раза ниже среднегодового показателя и в четыре раза ниже, чем в июле. Такие данные исследования, проведенного "Точка Банком", имеются в распоряжении ТАСС.

Наиболее активно используют отпуска представители профессий с офисной занятостью: юристы, айтишники, ученые, работники сферы связи, финансовых и бухгалтерских услуг, а также рекламы. Наименьшие показатели использования отпусков зафиксированы среди логистов, сельскохозяйственников и строителей.

В январе-сентябре 2025 года средняя доля сотрудников в отпуске составила 10,0% в месяц, что незначительно превышает показатель аналогичного периода 2024 года (9,4%).

Пик отпусков по всем отраслям традиционно пришелся на июль, однако у профессий с отчетными циклами наблюдаются сезонные смещения. Так, у бухгалтеров пики приходятся на август (доля работников в отпуске в августе в среднем на 71,5% выше, чем в июле) и июнь (на 39,1% выше, чем в июле).

В 2025 году выросла популярность отпусков в апреле, что связано с конфигурацией производственного календаря и эффектом "дорогого рабочего дня" в мае.

В образовании отпуска приходятся в основном на лето - когда у учащихся каникулы, доля отдыхающих преподавателей и сотрудников почти вдвое (в 1,95 раза) превышает среднемесячные показатели. Риэлторы также чаще отдыхают летом (в 1,73 раза), поскольку в этот период снижается активность на рынке недвижимости.

Исследование проводилось на основе данных "Зарплатного проекта" Точка Банк за период с октября 2023 по сентябрь 2025 года. В анализ вошли предприниматели и компании, которые через проект начисляют зарплату своим сотрудникам.