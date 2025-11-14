ФОМ: Путину доверяют 77% опрошенных россиян

Положительную оценку работы правительства дали 52% респондентов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 77%, 76% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 7 по 9 ноября среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (76% - минус 2 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 52% участников опроса (плюс 2 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 54% опрошенных (без изменений).

Уровень поддержки "Единой России" составил 40% (минус 3 п.п.), КПРФ - 8% (без изменений), ЛДПР - 10% (плюс 2 п.п.), "Справедливой России" - 3% (без изменений), "Новых людей" - 3% (минус 1 п.п.).