В Новосибирске установили инсталляцию в память о жертвах ДТП

Она выполнена из машин, попавших в аварии

НОВОСИБИРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Инсталляцию "Последняя парковка" из автомобилей, побывавших в авариях на территории Новосибирской области, представили в центре Новосибирска ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Об этом передает корреспондент ТАСС.

В инсталляции представлено около семи автомобилей.

"На территории Новосибирской области в 2025 году зафиксировано более 2,5 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Пострадало более 3 тыс. человек. К сожалению, погибли 227 человек. Каждое нарушение может привести к трагедии или тяжким последствиям", - сказал журналистам заместитель начальника управления ГАИ, полковник полиции Михаил Федоров на открытии инсталляции, где также представлены автомобили спецслужб, участвующих в ликвидации последствий дорожных происшествий.

В третье воскресенье ноября по решению ООН отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП, который призван привлечь внимание людей к проблеме безопасности дорожного движения и рискам попадания в ДТП, предостеречь от неосторожного поведения и сознательного нарушения правил, приводящих к трагическим последствиям.