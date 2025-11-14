Движение в сторону Архангельска по федеральной трассе М-8 перекрыли из-за ДТП
Редакция сайта ТАСС
07:26
АРХАНГЕЛЬСК, 14 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта перекрыто на федеральной трассе М-8 в сторону Архангельска на подъезде к городу из-за ДТП, сообщает администрация Архангельска в Telegram-канале.
"По трассе М-8 перекрыто движение в сторону Архангельска. По предварительной информации, на 1 217 км [произошло] столкновение четырех автомобилей", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего выясняются.