В Москве пройдут тематические предновогодние регистрации брака

В преддверии Нового года столичные пары смогут заключить брак в доме Деда Мороза и в кинозале ГУМа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на серию тематических предновогодних церемоний бракосочетания в доме Деда Мороза в кинопарке "Москино" и в кинозале ГУМа. Они пройдут 25 декабря, сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

"В преддверии Нового года столичные пары смогут заключить брак в атмосфере зимней сказки. В последнюю красивую дату года, 25 декабря, церемонии бракосочетания будут проходить в доме Деда Мороза в кинопарке "Москино" и в кинозале ГУМа, зал "Киносалон". Праздничная атмосфера, красивые декорации и украшенная столица сделают эти церемонии бракосочетания по-настоящему волшебными и незабываемыми", - сказала Уханева, слова которой приводит пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

Чтобы зарегистрировать брак в доме Деда Мороза в кинопарке "Москино", невесте и жениху необходимо лично обратиться во Дворец бракосочетания Южное Бутово или подать заявление онлайн. Для регистрации брака в кинозале ГУМа паре необходимо подать заявление на личном приеме во Дворце бракосочетания №1. Государственная пошлина составляет 350 рублей.

Дом Деда Мороза в кинопарке "Москино" украшает новогодняя елка, портреты главного новогоднего волшебника, письма с самыми главными желаниями и прочие праздничные элементы декора. Зал "Киносалон" - это камерное арт-пространство, выполненное в темно-синей романтической цветовой гамме.

Столичные дворцы бракосочетания ждут молодоженов 31 декабря, а также в течение праздников, с 5 по 11 января.