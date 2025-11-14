В Калининграде назвали фейками данные о диверсантах в регионе

Подобные сообщения необходимо проверять у официальных источников, сообщила пресс-служба областного правительства

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Калининградской области предупредили местных жителей о том, что в соцсетях распространяется фейковая информация о якобы действующей на территории региона диверсионной группе. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Обращаем внимание, в сети распространяется фейковая информация о том, что якобы на территории Калининградской области действует диверсионная группа. Напоминаем, что подобные поступающие сообщения необходимо проверять у официальных источников", - говорится в сообщении.

Ранее злоумышленники распространяли в соцсетях фейковое видео, на одном из которых губернатор Алексей Беспрозванных призывает жителей региона готовиться к блокаде со стороны НАТО, а на другом о якобы прекращении выплат всех субсидий по причине "приоритетного финансирования оборонных расходов".