В Бурятии временно запретили ввоз мяса и кормов из Забайкалья

Это связано с выявлением очагов заболевания пастереллезом в Забайкальском крае

УЛАН-УДЭ, 14 ноября. /ТАСС/. Временный запрет ввоз мяса и кормов для сельскохозяйственных животных установили на границе Бурятии и Забайкальского края. Это связано с выявлением очагов заболевания пастереллезом в Забайкалье, сообщается на сайте правительства республики.

"Временный запрет на перевозку мяса, мясной продукции и кормов для сельхозживотных установлен на границе Бурятии и Забайкальского края. На всех дорожных направлениях выставлены круглосуточные санитарные посты в связи с введением на территории Забайкальского края режима "Повышенная готовность" из-за пастереллеза - инфекции, поражающей сельскохозяйственных животных", - говорится в сообщении.

Каждое транспортное средство, въезжающее в Бурятию, проверяют специалисты Россельхознадзора, ветслужбы и ДПС. При наличии в автомобиле мясной продукции транспорт не пропустят далее. Изъятию подлежат корма без ветеринарно-сопроводительных документов, поскольку они могут стать источником опасных инфекций.

Для профилактики заболевания в шести районах Бурятии - Мухоршибирском, Бичурском, Заиграевском, Кяхтинском, Кижингинском и Еравнинском - также введен режим повышенной готовности. Здесь будет установлен контроль за выпасом скота, за бесконтрольный выпас предусмотрен штраф. В управлении ветеринарии отметили, что самый эффективный способ профилактики, позволяющий защитить животных от болезней - это вакцинация. В Бурятии приняты меры по её усилению. На данный момент случаев заражения в республике не выявлено.

Пастереллез - бактериальная инфекция, которая характерна для сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц. Заболеваемость среди людей регистрируется редко. В Забайкальском крае распространение пастереллеза было зафиксировано в Забайкальском, Ононском, Могойтуйском и Борзинском районах.