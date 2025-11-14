В России могут начать повышение квалификации преподавателей по информатике

Педагогов будут обучать искусственному интеллекту

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ планирует запустить совместно с Минпросвещения программу для повышения квалификации преподавателей по информатике и обучения их работе с технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в рамках форума "Цифровые решения" сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"У нас большие, масштабные планы вместе с Минпросвещения запустить онлайн-платформу - надеемся договориться с "Яндексом" - для повышения квалификации учителей информатики и обучения их искусственному интеллекту, там такие модули есть", - сказал Шадаев.