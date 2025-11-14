Квартиру пожизненно осужденного маньяка Птицына продадут для выплат потерпевшим

При этом ему оставят сумму в размере 2 млн рублей для обеспечения минимальных нужд

КАЗАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. По решению Верховного суда Татарстана квартира осужденного на пожизненное заключение за серию убийств и изнасилований Игоря Птицына будет продана для выплаты компенсаций потерпевшим. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ФССП России по республике.

"Рассмотрев материалы дела и заслушав стороны, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан приняла новое решение, согласно которому на жилое помещение, принадлежащее Игорю Птицыну, обращено взыскание для погашения задолженности по выплате компенсации потерпевшим", — говорится в сообщении.

Птицын обязан выплатить каждому из потерпевших компенсацию морального вреда в размере от 1 до 1,2 млн рублей. Фактические платежи с его тюремного заработка, по данным ведомства, не превышали 500 рублей в месяц, что затрудняло исполнение судебных решений.

Судебные приставы установили, что двухкомнатная квартира должника не используется, и наложили на нее арест. В дальнейшем недвижимость будет оценена и реализована на торгах. Вырученные средства направят на возмещение ущерба потерпевшим, при этом осужденному будет оставлена сумма в размере 2 млн рублей для обеспечения его минимальных нужд, как это предусмотрено законодательством.

В октябре 2022 года Птицын был признан виновным в совершении серии преступлений по ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 3 ст. 30 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как установил суд, в 2009-2017 годы мужчина совершил в районе озера Глубокого, а также в Авиастроительном районе города Казани серию нападений на женщин и девушек в возрасте 17-35 лет. При этом трое потерпевших, в том числе двое подростков в возрасте 16 и 17 лет, были убиты. Всего от его действий пострадали семь человек.