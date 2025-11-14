В Тверской области восстанавливают электроснабжение после непогоды

Восстановительные работы находятся на контроле врио губернатора региона Виталия Королева

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Жители отдельных населенных пунктов Калининского, Старицкого, Кесовогорского округов и других муниципалитетов Тверской области остались без электричества из-за сильного ветра. Восстановительные работы находятся на контроле врио губернатора Виталия Королева, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Тверская область 14 ноября находится в зоне неблагоприятных погодных условий. Из-за сильного ветра произошло отключение электроснабжения в отдельных населенных пунктах Калининского, Старицкого, Кесовогорского округов и ряда других муниципалитетов. Работы по возобновлению энергоснабжения находятся под личным контролем временно исполняющего обязанности губернатора Виталия Королева", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, врио губернатора поручил министерству ЖКХ региона во взаимодействии с энергетиками оперативно провести восстановительные работы и отработать заявку каждого жителя региона до полного восстановления электроснабжения. Отмечено, что в настоящее время работу ведут 38 бригад "Тверьэнерго". Мониторинг обстановки в связи с неблагоприятным прогнозом погодой продолжается.