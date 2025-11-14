Хор "Отрада" дал три концерта в Марокко

Первое выступление хора состоялось в Церкви Воскресения Христова в Рабате

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Три концерта хора "Отрада" при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре прошли с 2 по 7 ноября в Марокко. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

Как указали организаторы, первое выступление хора состоялось в Церкви Воскресения Христова в Рабате. "В концерте прозвучали церковные песнопения и канты: тропарь Казанской иконе Божией Матери, "Богородице Дево, радуйся!" и "Достойно есть", - говорится в сообщении. - Также хор исполнил духовные сочинения русских композиторов XIX века: "Славься" из оперы "Жизнь за царя" Михаила Глинки и "К Богородице прилежно" Александра Архангельского".

"4 ноября хор "Отрада" выступил на праздничном вечере по случаю российского государственного праздника Дня народного единства и 100-летия российской системы народной дипломатии на сцене Theatre Allal Al Fassi (Рабат-Сале-Кенитра), - сообщили организаторы. - В концертную программу вошли песни - от народных до современных, а также русские танцы - хороводы и плясовые".

Отмечается, что финальное выступление хора в Марокко состоялось 7 ноября в Танжере на сцене Дворца искусств и культуры в сборном концерте, посвященном 50-летию Зеленого марша, важного символа политического единства и национальной идентичности страны. "В вечере также приняли участие марокканские артисты Усама Абд аль-Дайим и Абд аль-Уахид аль-Касри, - рассказали организаторы. - Хор "Отрада" представил на концерте вокально-хореографическую программу, в которую вошли русские народные песни и пляски, хореографические миниатюры и песни российских композиторов".