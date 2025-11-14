В Сибирском медуниверситете открыли единый научный центр для исследователей

ТОМСК, 14 ноября. /ТАСС/. Многофункциональный научный центр, объединивший все административные службы для исследователей по принципу "единого окна", начал работу в Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"[Создание центра] предоставляет современное пространство для работы и коллабораций, а также реализует принцип "единого окна" для сервисной поддержки наших исследователей. Этот центр является воплощением нашего перехода к сервисной модели, как это было с приемной комиссией и маркет-плейсом ДПО, так же объединенными под одной крыше", - приводятся в сообщении слова ректора СибГМУ Евгения Куликова.

Центр площадью 590,6 кв. м объединил научное управление, центр трансляции медицинских технологий, управление международным развитием, отдел диссертационных советов и отдел подготовки научно-педагогических кадров. Впервые в университете созданы постоянные площадки для Студенческого научного общества им. Н. И. Пирогова и Совета молодых ученых.

Инфраструктура включает открытые коворкинги, переговорные комнаты и современные конференц-залы, что позволит университету проводить конференции, мастер-классы, семинары и совместные мероприятия с партнерами. Открытие центра также освободит помещения в научных корпусах для создания новых лабораторий.

Создание центра является частью модернизации научно-технологической инфраструктуры университета в рамках государственной программы развития "Приоритет-2030".