Власти Адыгеи проанализируют работу всех ведомств по оказанию помощи участникам СВО

Нужно усилить работу по диспансеризации, оказанию психологической помощи, созданию необходимых условий для жизни инвалидов, сообщил глава региона Мурат Кумпилов

МАЙКОП, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи проанализируют работу всех республиканских ведомств и служб в части оказания помощи участникам и ветеранам специальной военной операции и членам их семей. Об этом сообщил журналистам глава региона Мурат Кумпилов, подводя итоги совещания с республиканским кабинетом министров.

"Поручил проанализировать эффективность работы всех служб по предоставлению помощи участникам СВО, нужно усилить работу по диспансеризации, оказанию психологической помощи, созданию необходимых условий для жизни инвалидов", - заметил Кумпилов, напомнив, что данный вопрос "касается всех ведомств и муниципалитетов".

По словам главы региона, акцент в Адыгее делается на адресной помощи участникам СВО - от реализации мер соцподдержки и выплат до оказания медпомощи и юридических услуг. "Полное медицинское обследование и дальнейшее лечение военнослужащих - это первое, что необходимо делать, после возвращения ребят с СВО - каждый ветеран должен быть окружён заботой и получить максимально возможную помощь", - подчеркнул Кумпилов. Еще одной ключевой задачей он назвал обследование социально-бытовых условий жизни ветеранов, оказания адаптивной помощи, трудоустройства.

В своем официальном Telegram-канале он также напомнил, что на законодательном уровне в Адыгее принят комплекс мер поддержки. "Все они должны неукоснительно работать, нужно полностью исключить формальный подход в этой деятельности", - отметил Кумпилов.

Координатором данной работы, по его словам, выступает филиал госфонда "Защитники Отечества". В частности, по данным руководителя филиала Аслана Потокова, с начала работы филиала в республике сюда поступило более 13,3 тыс. обращений, из них 95% решены положительно. Кроме того, в регионе реализуется проект "Герои Адыгеи", который является республиканским проектом программы "Время героев".