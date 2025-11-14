Власти Адыгеи проанализируют работу всех ведомств по оказанию помощи участникам СВО
МАЙКОП, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи проанализируют работу всех республиканских ведомств и служб в части оказания помощи участникам и ветеранам специальной военной операции и членам их семей. Об этом сообщил журналистам глава региона Мурат Кумпилов, подводя итоги совещания с республиканским кабинетом министров.
"Поручил проанализировать эффективность работы всех служб по предоставлению помощи участникам СВО, нужно усилить работу по диспансеризации, оказанию психологической помощи, созданию необходимых условий для жизни инвалидов", - заметил Кумпилов, напомнив, что данный вопрос "касается всех ведомств и муниципалитетов".
По словам главы региона, акцент в Адыгее делается на адресной помощи участникам СВО - от реализации мер соцподдержки и выплат до оказания медпомощи и юридических услуг. "Полное медицинское обследование и дальнейшее лечение военнослужащих - это первое, что необходимо делать, после возвращения ребят с СВО - каждый ветеран должен быть окружён заботой и получить максимально возможную помощь", - подчеркнул Кумпилов. Еще одной ключевой задачей он назвал обследование социально-бытовых условий жизни ветеранов, оказания адаптивной помощи, трудоустройства.
В своем официальном Telegram-канале он также напомнил, что на законодательном уровне в Адыгее принят комплекс мер поддержки. "Все они должны неукоснительно работать, нужно полностью исключить формальный подход в этой деятельности", - отметил Кумпилов.
Координатором данной работы, по его словам, выступает филиал госфонда "Защитники Отечества". В частности, по данным руководителя филиала Аслана Потокова, с начала работы филиала в республике сюда поступило более 13,3 тыс. обращений, из них 95% решены положительно. Кроме того, в регионе реализуется проект "Герои Адыгеи", который является республиканским проектом программы "Время героев".