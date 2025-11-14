В Приморье школьники будут учить сверстников правилам безопасности на воде

Летом 2025 года на водных объектах региона погибли 10 детей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Школьники в Приморском крае займутся обучением сверстников плаванию в рамках проекта "Юный инспектор ГИМС". Об этом в пресс-центре ТАСС Дальний Восток сообщила исполняющий обязанности министра образования края Ирина Бушманова.

Проблема безопасности на воде особенно актуальна для Приморья. Минувшим летом на водных объектах региона погибли 10 детей.

"Проект "Юный инспектор ГИМС" <...> - такая образовательная инициатива позволит сформировать ответственное отношение безопасности на водоемах. Мы хотим здесь особое внимание уделить принципу "равный - равному", когда активисты, которые пройдут обучение с сотрудниками ГИМСа (государственная инспекция по маломерным судам), станут проводниками этих знаний среди своих сверстников, в своих классах, в своих группах, где они проводят достаточно большое количество времени, и своих друзей. Это расширит охват профилактической работы и повысит общую осведомленность о правилах поведения на воде", - сказала она.

Бушманова отметила, что обучение будет проходить как во время школьных занятий, так и во внеурочное время. На занятия с инспекторами ГИМС школьники узнают правила поведения на воде, как действовать во время чрезвычайной ситуации, как оказать первую помочь, куда звонить и куда обращаться за помощью. Кроме того, проект будет профориентационным, благодаря чему подростки узнают больше о работе инспектора и смогут определиться с будущей профессией.

Всего летом 2025 года на водных объектах в Приморском крае погибло 67 человек, среди них 10 детей в возрасте от 10 до 17 лет. При этом большая часть несчастных случаев произошла на пресных водоемах в отдаленных населенных пунктах края, где не всегда есть подразделения ГИМС и профилактическая работа не проводится.