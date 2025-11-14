Оператор Seabridge ожидает ответ от МИД Турции по вопросу запуска парома в Сочи

В компании рассчитывают, что в течение 10 дней вопрос решится

СТАМБУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Паром Seabridge, который совершил первый за 14 лет рейс из Трабзона в Сочи, но был вынужден вернуться, находится в турецком порту. Компания-оператор судна в течение 10 дней рассчитывает на решение вопроса с запуском паромной линии, сообщил ТАСС представитель турецкой агентской компании Liderline Мустафа Чакыр.

"Паром сейчас находится в порту Трабзона. В течение 10 дней мы ждем ответ из МИД Турции по ситуации с запуском парома по итогам переговоров между двумя странами. Рассчитываем на положительный результат", - сказал собеседник агентства.

Паром Seabridge вышел в первый с 2011 года рейс из турецкого Трабзона в Сочи вечером 5 ноября. Утром 6 ноября он встал на рейд российского порта, ожидая согласования на заход в него. На его борту было 20 пассажиров: 2 гражданина Турции и 18 - РФ. Судно было возвращено из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно: приоритетной задачей является обеспечение безопасности тех, кто приезжает на отдых.