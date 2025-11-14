В пермском ГУФСИН опровергли информацию о прошении об УДО убийцы Исупова

Он отбывает наказание в колонии особого режима "Белый лебедь"

ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Информацию о прошении об условно-досрочном освобождении (УДО) в связи с состоянием здоровья серийного убийцы Виталия Исупова, осужденного на пожизненный срок, опровергли в ГУФСИН России по Пермскому краю. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Информация не соответствует действительности", - сообщили в краевом управлении ФСИН.

По сообщениям ряда СМИ, Исупов попросил об освобождении из-за ухудшения состояния здоровья. Он пережил три инсульта, что привело к эпилепсии. Также у него парализована большая часть тела, и в колонии он передвигается в инвалидной коляске.

Виталий Исупов был старшим оперуполномоченным города Чайковского в Пермском крае. После увольнения из правоохранительных органов он начал нападать на семьи. В 2000 году он убил семейную пару и их девятилетнюю дочь. В феврале 2016 года Исупова приговорили к пожизненному заключению. Наказание он отбывает в колонии особого режима "Белый лебедь" в городе Соликамске Пермского края.