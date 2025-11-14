В Смоленске построили первый специализированный пункт содержания безнадзорных животных

В новом пункте содержания оборудовано 20 будок для животных с песчаным покрытием и металлической сеткой, исключающей подкопы

© Пресс-служба администрации города Смоленска

СМОЛЕНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Первый пункт временного содержания безнадзорных животных, у которых подозревают заболевание бешенством, построили в Смоленске. На реализацию проекта направили более 8,5 млн рублей, сообщил глава города Александр Новиков в своем Telegram-канале.

"Ситуация с бешенством животных в Смоленске требует оперативного решения. Теперь у нас в городе есть комплекс, полностью соответствующий ветеринарным требованиям. Благодаря правительству региона и губернатору Василию Анохину на его строительство выделено более 8,5 млн рублей. Реализация проекта - это важный шаг в обеспечении безопасности горожан и гуманном обращении с животными", - сказал Новиков.

Глава пояснил, что в новом пункте содержания оборудовано 20 будок для животных с песчаным покрытием и металлической сеткой, исключающей подкопы. На территории объекта также построена лаборатория для осмотра и вакцинации, что позволяет проводить необходимые ветеринарные мероприятия непосредственно на месте.

"Строительство велось под постоянным контролем Главного управления ветеринарии Смоленской области, которому в ближайшее время будет передан готовый объект", - добавил Новиков.