В Омане состоялся первый концерт проекта "Музыкальные сезоны" с участием музыкантов из РФ

В первой части концертной программы были представлены известные оперные партии: ария Нормы Casta Diva из оперы "Норма" Винченцо Беллини, ария Ленского из оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского, ария Тоски и ария Каварадосси из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Первый концерт в рамках проекта "Музыкальные сезоны" с участием российских музыкантов состоялся в Омане. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

В преддверии старта проекта посол России в Омане Олег Левин обратил внимание на то, что вокальный концерт российских певцов будет способствовать укреплению сотрудничества в области культуры между РФ и Оманом.

"27 октября 2025 года состоялся первый концерт в рамках проекта "Музыкальные сезоны в Национальном музее Султаната Оман", - говорится в сообщении. - Проект открылся концертом вокальной музыки: солистка оперной труппы Большого театра России, народная артистка Азербайджана Динара Алиева и приглашенный солист Большого театра России и Мариинского театра, заслуженный артист Республики Башкортостан Игорь Морозов исполнили произведения русских и зарубежных композиторов. Партия фортепиано - заслуженная артистка России Любовь Венжик".

Как поделились организаторы, в первой части концертной программы были представлены известные оперные партии, такие как ария Нормы Casta Diva из оперы "Норма" Винченцо Беллини, ария Ленского из оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского, ария Тоски и ария Каварадосси из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини.

"Затем для оманских зрителей были исполнены знаменитые русские романсы: "Пленившись розой, соловей. Восточный романс" Николая Римского-Корсакова, "Не пой, красавица...", "Здесь хорошо" и "Отрывок из А. Мюссе" Сергея Рахманинова, "Средь шумного бала" Петра Чайковского и "Вдоль по улице метелица метет" Александра Варламова, - продолжили они. - В финальной части программы прозвучали: ’O sole mio Эдуардо ди Капуа, Cinema Paradiso Эннио Морриконе, Somewhere Over the Rainbow Гарольда Арлена из кинофильма "Волшебник страны Оз" и другие. В концерте также прозвучала русская народная песня "Ах, ты душечка".

Расширяя культурные горизонты

По словам генерального директора Росконцерта Андрея Ерешко, запуск совместного российско-оманского культурного проекта показывает готовность к двустороннему сотрудничеству, расширяет горизонт творческого взаимодействия между странами и создает возможности для обмена опытом и традициями.

Организаторы также указали, что в рамках "Музыкальных сезонов" представлены шесть концертов, которые пройдут с 27 октября по 17 декабря. "В следующих концертах примут участие Дарья Давыдова (сопрано), Максим Лисиин (баритон), Наиль Мавлюдов (фортепиано), Елена Таросян (скрипка), ансамбль "Чистая классика" и Струнный квартет Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова", - уточнили они.

Проект "Музыкальные сезоны в Национальном музее Султаната Оман" приурочен к 40-летию установления дипломатических отношений между Россией и Оманом.