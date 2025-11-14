В России 19 апреля может стать Днем памяти жертв геноцида советского народа

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение палаты парламента соответствующий законопроект

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект об установлении 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. Об этом она сообщила журналистам.

"Установление 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа - подтверждение того, что отзывается в сердце каждого жителя нашей страны - никто не забыт и ничто не забыто, - сказала депутат. - День памяти жертв геноцида в календаре памятных дат России означает подтверждение на общегосударственном уровне нашей позиции навсегда о том, что мы рассматриваем агрессию против СССР как акт геноцида. И законодательно закрепляем то, что является исторической правдой, и то, что мы как граждане России, основываясь на нашей конституции, утверждаем в защиту исторической правды".

Яровая отметила, что у выбора даты есть историческое обоснование.

"Именно 19 апреля 1943 года издан указ № 39 - первый правовой акт, который официально зафиксировал целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях, определил правовые основы для привлечения к ответственности преступников - нацистов и их пособников", - объяснила она.

Вице-спикер указала, что Госдума уделяет большое внимание вопросам защиты исторической памяти.

"Консолидация парламента в вопросах защиты исторической памяти отражает единую и принципиальную позицию России в том, что память и благодарность священна, а защита исторической правды находится под защитой закона", - заключила парламентарий.