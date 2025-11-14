Восстановить поврежденный в Куркине дом планируют в марте

Ликвидация последствий взрыва бытового газа продолжается

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 14 ноября. /ТАСС/. Работы по восстановлению трехэтажного дома в Куркине Тульской области, который 8 ноября частично обрушился при взрыве газа, планируют завершить в марте 2026 года. Об этом в своем канале в Мax сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Читайте также

Обрушение подъезда, четверо пострадавших. Последствия взрыва газа в доме в Куркине

"Эксперты завершили инструментальное обследование дома. Дефектов и повреждений несущих конструкций во втором и третьем подъездах не обнаружено, аварийные квартиры первого подъезда будут демонтированы и восстановлены. Восстановление здание планируется завершить в марте 2026 года", - написал Миляев.

Он отметил, что на данный момент ликвидация последствий взрыва бытового газа продолжается. Демонтированы аварийные плиты перекрытия, завершен вывоз строительного мусора, площадка огорожена забором, подготовлена для проведения дальнейших работ.

Обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей в трехподъездном трехэтажном доме в Куркино произошло 8 ноября в результате хлопка бытового газа. Пострадали четыре человека, в том числе два сотрудника газовой службы, приехавших на вызов из-за жалоб жильцов на запах газа. Работы по разбору завалов были завершены в тот же день, в воскресенье жителям второго и третьего подъездов разрешили вернуться в квартиры.

Следственные органы 9 ноября задержали 37-летнего мужчину, предполагается, что он ночью 8 ноября самостоятельно демонтировал заглушки внутридомового газового оборудования в квартире на первом этаже. Из-за этого в помещении скопился газ, который мужчина поджег с помощью зажигалки. Ему предъявили обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом) и 10 ноября арестовали.