Собянин осмотрел ход работ по благоустройству парка "Сокольники"

Благоустройство стартовало в 2024 году

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции парка "Сокольники" и ознакомился с результатами второго этапа его комплексного благоустройства.

"Парк Сокольники - любимый парк для всех москвичей, сюда приезжают из разных районов города. Это один из самых крупных и популярных парков Москвы. Он неплохой был, конечно. Но решили провести его реконструкцию, потому что оборудование морально устарело, многие вещи уже вышли из строя. <...> Закончили первые две очереди. <...> Вот партерная зона, строительство мы закончили, идет пусконаладка, и мы 1 декабря ее тоже откроем. С катком, с павильонами, спортивными, детскими площадками и так далее. Ну и останется на будущий год еще третья очередь. Она немножко в отдалении находится, так что вам не будет мешать гулять и заниматься в любимом парке", - рассказал Собянин.

Мэр столицы, пообщавшись с жителями района Сокольники, предложил им прогуляться по обновленному парку. Во время беседы москвичи поблагодарили главу города за преображение "Сокольников".

"Я думаю, вам понравится, потому что качество парка - совсем другое будет, на другом уровне. Я думаю, [будет] один из лучших в мире парков", - добавил Собянин.

О благоустройстве

Как говорится в материалах столичной мэрии, следующий - третий - этап работ по благоустройству "Сокольников" охватит свыше 200 гектаров, включая Сиреневый сад, каскады Путяевских и Оленьих прудов, Нижний Майский пруд. Завершить комплексное благоустройство парка планируется в 2027 году.

Благоустройство, которое затронет порядка 370 га, или 75% всей площади парка, стартовало в 2024 году. Первые два этапа работ полностью преобразили партерную зону "Сокольников" - от арки главного входа до Фестивальной площади.

Вскоре обновят и Фонтанную площадь - рядом с главным фонтаном появится амфитеатр. Реконструируют также открытые концертные площадки Центральная эстрада и "Эстрада Шаляпина" и танцплощадку "Веранда танцев". Батутный центр, киберклуб и скейт-парк заработают в павильоне спортивно-досугового центра "Орбита" - его устройство почти завершено. Кроме того, приведен в порядок каток "Лед", где установили новые борта, заменили технологическое оборудование, возвели новые пункты проката.