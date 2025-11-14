В ДНР заработает организация-оператор по креативным индустриям в 2026 году

Учредителем выступит республиканское министерство молодежной политики

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) по креативным индустриям заработает в ДНР по инициативе регионального Минмолодежи в 2026 году. Она станет оператором этого направления, сообщил ТАСС вице-премьер республики Кирилл Макаров.

"Сейчас появляется у нас автономная некоммерческая организация - опорная организация по креативным индустриям, на которую мы будем возлагать как раз функции оператора, которая будет подсказывать, говорить и педалировать все процессы, которые нам необходимы. Она с нового года начинает работать, с 2026 года, - АНО "Креативные индустрии Донбасса", - сказал Макаров.

Он добавил, что учредителем организации выступит республиканское министерство молодежной политики. В регионе создан межведомственный совет по креативным индустриям.

Развитие креативных индустрий обсуждалось на форуме "Культура единства: креативные стратегии для Донбасса и Новороссии", который прошел в ноябре в Донецке. На пленарном заседании форума заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский высказал мнение, что ДНР ближе всего из регионов Донбасса и Новороссии к созданию креативных кластеров. В республике открытие Школы креативных индустрий запланировано на базе Шахтерского колледжа кино и телевидения им. Ханжонкова в сентябре 2026 года.