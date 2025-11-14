Студенческие путинные отряды выделят в отдельное направление РСО

В пресс-службе движения отметили, что они работают на рыбоперерабатывающих заводах, обеспечивая полный цикл переработки рыбы и икры, ракообразных и моллюсков, их консервирование

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Студенческие путинные отряды станут самостоятельным направлением в движении Российских студенческих отрядов (РСО). Об этом сообщили в пресс-службе РСО.

"Подходит к концу очередной трудовой сезон. Сегодня на совещании с руководителями региональных отделений РСО рассказал об итогах нашей работы в 2025 году, а также о тех изменениях, которые были приняты правлением РСО. На данном этапе мы меняем многие процессы внутри, перестраиваем форматы работы и взаимодействия. Одним из ключевых изменений, озвученных на сегодняшнем совещании, стало выделение студенческих путинных отрядов в самостоятельное направление, уверен, этот шаг позволит отрядам еще более стремительно развиваться и расти в численности", - приводит пресс-служба слова руководителя Центрального штаба Российских студенческих отрядов Ярослава Зубащенко.

Зубащенко отметил, что правление РСО согласовало изменения в положения о совете выпускников и ветеранов студенческих отрядов, об окружном штабе студенческих отрядов, о проведении окружных школ, в типовое положение о штабе студенческих отрядов образовательной организации и положение о линейном студенческом отряде. "Впереди еще много работы, и принятие стратегии развития организации на ближайшие пять лет", - добавил он.

В пресс-службе отметили, что студенческие путинные отряды работают на рыбоперерабатывающих заводах, обеспечивая полный цикл переработки рыбы и икры, ракообразных и моллюсков, их консервирование. В РСО добавили, что за время летнего трудового сезона в 2025 году более 5 тыс. студентов работали на 38 рыбоперерабатывающих предприятиях на территории Дальнего Востока.

О движении

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

