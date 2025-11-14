В США пилот умер от аллергии на мясо после поедания гамбургера

Он стал первым человеком, чью смерть медики связали с этим заболеванием и укусом клеща

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. 47-летний пилот из США умер от аллергии на мясо после того, как съел гамбургер во время семейного барбекю. Он стал первым человеком, чью смерть медики связали с этим заболеванием и укусом клеща, сообщило медицинское издание The Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI).

Пилоту дважды становилось плохо. В первый раз он почувствовал себя плохо после поедания говяжьего стейка. При этом необычное состояние объяснили тем, "что он и его семья обычно ели курицу". Во второй раз он съел гамбургер, а спустя 4,5 часа мужчине стало плохо. Прибывшие на вызов медики два часа безуспешно боролись за его жизнь. Врачи констатировали "внезапную необъяснимую смерть".

Впоследствии эксперты, чье заключение приводит JACI, выявили у мужчины альфа-гал синдром (АГС). Медики пришли к выводу, что это заболевание развилось у мужчины после укуса клеща. Оно спровоцировало смертельный приступ аллергии.

"Мы сообщаем о первом задокументированном случае летального исхода при АГС после употребления мяса млекопитающего", - сообщили врачи.