В Московском регионе в ночь на 16 ноября температура может опуститься до 8 градусов

В Гидрометцентре РФ напомнили, что в связи с ухудшением погодных условий в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мороз, ожидаемый синоптиками в ночь на воскресенье, может окрепнуть в Подмосковье до 8 градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на свой последний прогноз.

"На фоне переменной облачности в ночь на воскресенье, 16 ноября, осадков не ожидается, но столбики термометров в Подмосковье могут опуститься до минус 8 градусов, в столице ожидается от минус 4 до минус 6 градусов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в дневные часы под конец недели ожидается от нуля до минус 2 градусов в Москве и от минус 4 до плюс 1 градуса - по области. Ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью 4-9 м/с, на дорогах возможна гололедица.

Между тем, предстоящей ночью метеорологи ждут осадки в виде дождя, переходящего в снег при температуре воздуха от нуля до плюс 2 градусов в столице и от минус 1 до плюс 4 градусов в Подмосковье. "Местами налипание мокрого снега, ветер западной четверти 6-11 м/с, местами гололедица", - отметил собеседник агентства. Он напомнил, что в связи с ухудшением погодных условий в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что сильные осадки могут начаться в столице после 21:00 мск.