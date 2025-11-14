Заммэра Ликсутов: завершена сборка нового поезда "Москва-2026"

На заводе уже завершили сварку кузова, сбор рамы, боковины и крыши вагона, проверили его герметичность, покрасили кузов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. На предприятии АО "Трансмашхолдинг" завершили сборку первого поезда нового поколения "Москва-2026". Сейчас в транспорте идет наладка внутренних систем и заводские тесты, до конца года состав поступит в столичное метро для проведения испытаний. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Завершена сборка нового поезда "Москва-2026". Состав проходит наладку внутренних систем, после чего поступит для испытаний в московское метро", - сказал он.

На заводе уже завершили сварку кузова, сбор рамы, боковины и крыши вагона, проверили его герметичность, покрасили кузов. Также завершена финишная сборка салона и установка подвагонного оборудования.

По сравнению с модификацией "Москвы-2024" в новом поезде обновились элементы интерьера салона, изменился внешний вид остекления на поручнях входной группы, блок связи "машинист-пассажир", увеличилось количество воздуховодов в потолочной части. Кроме того, поменялся вид корпуса камеры заднего вида и футуристическое освещение головной части составов - форма фар стала более вытянутой. Пассажирские сиденья стали удобнее из-за отсутствия металлических стыков. При этом сохранены все ключевые преимущества "Москвы-2024": широкие двери и межвагонные переходы, современная система климат-контроля, адаптивное освещение, большое количество USB и Type-C зарядок, добавил заммэра.

Ликсутов отметил, что сегодня уже около 79% поездов в метро - нового поколения. К концу 2026 года планируется полностью завершить обновление парка поездов Замоскворецкой линии.

"Важно отметить, что современные составы изготавливают из отечественных комплектующих. В 2026-2027 году парк подвижного состава метро пополнят более 700 новых вагонов", - подчеркнул Ликсутов.