В Московском зоопарке увеличили время работы экспозиции с малайскими медвежатами

Решение приняли после того, как животные подросли, окрепли и научились безопасному взаимодействию друг с другом и посетителями

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Время работы экспозиции с малайскими медвежатами Машей, Лучиком и Звездочкой в Московском зоопарке увеличено почти на три часа, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Время, когда экспозиция открыта для посетителей, увеличено почти до пяти часов <...>, теперь наблюдать за [медвежатами] можно с 12:00 до 16:45. Решение принято после того, как животные подросли, окрепли и научились безопасному взаимодействию друг с другом и посетителями", - говорится в сообщении. Ранее экспозиция была открыта с 14:00 до 16:00.

В течение дня гости зоопарка могут увидеть, как медвежата играют, исследуют окружающее пространство, отдыхают на круглых помостах. В середине дня у малышей проходит кормление, во время которого зоологи на короткое время разделяют животных - это необходимо, чтобы избежать конкуренции за еду. А после, когда Маша, Лучик и Звездочка воссоединяются, они могут доедать друг за другом оставшиеся продукты, так как у каждого свои вкусовые предпочтения.

Рацион малышей расширился: теперь они едят сырые овощи - тыкву, брокколи, морковь, цветную капусту, листовые салаты - а также разнообразные фрукты: яблоки, груши, бананы, инжир и апельсины. В небольшом количестве им дают кисломолочные продукты, куриное мясо и другие виды белковой пищи. Для развития естественных навыков специалисты регулярно обогащают среду - предлагают насекомых (личинки зофобаса), сухофрукты, наносят мед на деревянные элементы вольера, что делает поиск "лакомства" увлекательной задачей.

Экспозиция с малайскими медвежатами начала работать весной 2025 года. Сначала она была доступна один час в день, позже время показа увеличили до двух часов. Внутри дежурили волонтеры, контролировавшие поток посетителей, чтобы не создавать стрессовых ситуаций для животных.