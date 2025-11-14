В Выборге откроют новый туристический маршрут из города в парк Монрепо

Уже заключены два контракта на противоаварийные работы по стенам второго равелина и по реставрационному ремонту булыжного мощения дороги между воротами

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Новый туристический маршрут из исторического центра Выборга в Монрепо откроется в следующем сезоне. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника "Парк Монрепо".

"Равелинные ворота уже полностью готовы принять гостей, Фридрихсгамские будут - к концу 2025 года. А весной следующего 2026 года мы планируем полностью привести в нормативное состояние пешеходный маршрут через Аннинские укрепления", - привели в пресс-службе слова директора музея-заповедника Александра Смирнова.

Он добавил, что учреждением уже заключены два контракта на противоаварийные работы по стенам второго равелина и по реставрационному ремонту булыжного мощения дороги между воротами. Планируется, что все эти работы будут выполнены весной 2026 года.

Следующий этап, после завершения реставрации здания кордегардии - формирование экспозиции музея Аннинских укреплений.

"Таким образом, мы не только создадим комфортный маршрут из города в парк, но и расскажем историю Крон-крепости св. Анны", - добавил Смирнов.

Реставрационные работы были начаты в феврале 2025 года.

Музей-заповедник "Парк Монрепо" - природный парк на берегу Выборгского залива. В нем находится окруженная лесным массивом усадьба XVIII-XIX веков, которая является памятником архитектуры. Парк внесен в реестр культурного наследия России и относится к объектам охраны федерального значения.