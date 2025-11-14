Адвокат Краснов: количество сорванных терактов говорит о высоком уровне спецслужб

Член совета по патриотическому воспитанию Общероссийской общественной организации "Офицеры России" также отметил большую роль бдительных граждан, которые помогают выявлять диверсантов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Рост количества предотвращенных российскими спецслужбами терактов свидетельствует об их высокой подготовке. Такое мнение ТАСС выразил почетный адвокат РФ, член совета по патриотическому воспитанию Общероссийской общественной организации "Офицеры России" Дмитрий Краснов.

"Рост успешно пресеченных терактов говорит о трех вещах. Во-первых, враги наращивают усилия по причинению вреда России не на поле боя, а в тылу. Во-вторых, реагируя на это, наша контрразведка показывает высокий уровень мастерства. А в-третьих, наконец-то общество перестает быть расслабленным - постепенно приходит понимание, что мы живем в ситуации войны", - сказал он.

Краснов отметил большую роль бдительных граждан, которые помогают спецслужбам выявлять диверсантов. "Как в этом случае - появилась новая ваза на кладбище, кто-то это заметил, обратился в компетентные органы, а те четко отработали. Результат - спасенные жизни", - подчеркнул адвокат.

Ранее сообщалось, что ФСБ России предотвратила теракт в отношении одного из высших должностных лиц РФ при посещении им могилы близких родственников на Троекуровском кладбище. Для подготовки убийства украинские спецслужбы использовали завербованных нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ, задержанных в Москве, а также проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина Курбановича 1979 г. р., разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия. Первых троих задержали.