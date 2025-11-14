Студенты-медики крупнейшего вуза СКФО начнут работу в скорой помощи

После пандемии в регионе отмечался отток медиков

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Студенты-медики Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) выйдут на линии скорой помощи города Ставрополя. К работе приступят более 20 молодых специалистов, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"Уже в этом году к дежурствам приступят 23 будущих врача. Это значимое пополнение для службы, которое позволит оперативнее реагировать на вызовы и повысить доступность экстренной помощи для жителей Ставрополя", - говорится в сообщении по итогам встречи министра здравоохранения края Юрия Литвинова с студентами-медиками университета.

После пандемии на Ставрополье отмечался отток медиков. Дефицит кадров был и среди сотрудников скорой помощи. На сайте станции скорой медицинской помощи города Ставрополя сообщается, что бригады работают в четыре смены. Ежегодно медики обслуживают 450-500, за год станция обслуживает свыше 150 тыс. вызовов.

"Для студентов работа в скорой - важный этап профессионального становления. На практике они смогут отработать полученные в университете знания, привыкнуть к ритму работы экстренной службы и научиться быстро принимать решения в сложных ситуациях. Кроме того, будущие врачи получат реальное представление о том, как устроена система скорой помощи", - прокомментировали в СКФУ.