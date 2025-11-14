Посол Украины: США намерены депортировать около 80 украинцев

По словам Ольги Стефанишиной, их высылают из-за нарушения американского законодательства

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Власти США готовятся депортировать на родину около 80 украинцев, нарушивших американское законодательство. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина газете The Washington Post.

По ее словам, посольству известно о "примерно 80 гражданах Украины", в отношении которых вынесены окончательные решения о высылке "в связи с нарушениями законодательства США".

Она добавила, что власти США сейчас решают логистические вопросы для проведения высылки, "учитывая отсутствие прямого международного воздушного сообщения с Украиной".

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.