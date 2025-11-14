Более 1,7 тыс. жителей Новгородской области остались без электроснабжения

Это произошло из-за непогоды

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 ноября. /ТАСС/. Специалисты в Новгородской области приступили к восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за ливневых дождей и сильного ветра. Без электроснабжения в настоящее время остаются порядка 1,7 тыс. человек, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ и ТЭК Новгородской области.

"В связи с неблагоприятными погодными явлениями (ливневые дожди, усиление ветра порывами до 18 м/сек), начиная с вечера 13 ноября 2025 года на линиях электропередачи Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" зафиксированы отключения электроснабжения. <..> Отключено восемь линий электропередачи 6-10 кВт, 141 ТП, без электроснабжения остаются 72 населенных пункта Новгородской области, в которых проживает 1 752 человека", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в проведении аварийно-восстановительных работ задействована 51 бригада, 189 человек, 57 единиц техники. В Новгородском филиале ПАО "Россети Северо-Запад" введен режим повышенной готовности.